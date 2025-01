"Porsche" aizvadītajā gadā nostiprinājis tirgus pozīcijas pasaulē

Aizvadītajā gadā "Porsche" būtiski atjaunoja savu produktu klāstu, laižot klajā jaunas paaudzes modeļus četrās no sešām modeļu līnijām: "Panamera", "Taycan", "911" un "Macan". Elektrificēto sporta automobiļu pārdošanas apjoma īpatsvars palielinājies no 22% līdz 27% no kopējā pārdoto automobiļu skaita, un gandrīz puse no šiem automobiļiem bija pilnībā elektriski.