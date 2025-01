Kā tas iespējams, ka ģimenes apvidnieks ir ātrāks par sportisku auto?

Parasta ģimenes universāļa vadītājs. Kompakta pilsētas apvidnieka īpašnieks, kuram aizdusu rada kāpiens pat vislēzenākajā paugurā. Sportiska automobiļa vadītājs, kas lepojas ar simtiem zirgspēku zem sava spēkrata motora pārsega. Šiem trīs atšķirīgajiem plašās automobilistu saimes personāžiem tomēr ir kāds vienojošs elements – katrs no viņiem bez izņēmuma kaut reizi ir iespiedis akseleratora pedāli līdz galam. Dažreiz pārgalvības, citreiz vieglprātības dēļ, bet reizēm tādēļ, ka to prasa situācija uz ceļa. Metiet man kaut ar akmeni, dārgie autovadītāji, bet man ir ļoti grūti noticēt, ka nekad neesat bijuši šādā situācijā un esat bez vainas.

Ar pārlieku dinamisku braukšanu gan nevajadzētu aizrauties, tomēr ir gadījumi, kad satiksmes loģika un pat drošība to prasa. Piemēram, lai maksimāli ātri pabeigtu manevru, tostarp apdzīšanu. Šādos gadījumos straujš paātrinājums un īss spurts patiešām var būt noderīgs. Tomēr tā ir tēma citai dienai. Šoreiz parunāsim par to, ar kādiem līdzekļiem elektrisko automobiļu ražotāji pievilina autobraucējus.

Elektriskie automobiļi pavisam noteikti ir atvēruši sava veida Pandoras lādi. Es vēl neesmu līdz galam sapratis, vai tas ir labi vai slikti. Bet kā cilvēks, kurš augstu vērtē zinātnes un tehnikas progresu un mīl automašīnas, es uz to raugos pozitīvi. Viena no elektromobiļu izcilākajām īpašībām ir to momentānā dinamika un spēja strauji paātrināties.