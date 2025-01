Video: Lielais bezceļnieku tests – no tūkstoš zirgspēku eksotikas līdz armijas apvidniekam

"Hyundai Santa Fe" apvidnieku testā ir izteikts vieglā svara pārstāvis, kaut nav nekāds mazais. Ikviens "Santa Fe" mūsdienās ir kaut kāds hibrīds – dažkārt pat lādējams (plug-in). Tāpat kā vairumā "Toyota" apvidnieku elektrifikācija kompensē dīzeļdzinēju trūkumu. No otras puses, "Santa Fe" nekā netrūkst. Tam vienmēr ir pilnpiedziņa – ne tik robusta kā "Land Cruiser", bet ir. To var dabūt arī septiņvietīgu un varen smalkā komplektācijā "Caligraphy".

"Mercedes-Benz G580" ir pirmais "EQ" sērijas elektromobilis, kas izskatās tāpat kā degvielas modeļi. Tam nav zili zaļu uzrakstu, toties tāpat kā "M-Hero", ir savs elektromotors katram ritenim, kas arī ļauj izpildīt šādus trikus. Jā, kas to būtu domājis, ka pusgadsimtu kaldinātajai G-klasei "Dongfeng" liks pretim transformeru no "Marvel" komiksiem – turklāt par gandrīz tādu pašu naudu! Krāt nāksies ilgi, jo "M-Hero" dimensiju paplašinātājs maksā sākot ar 170 000 eiro – tikpat cik "G580"!

"Fox" konstrukcijā plaši izmantotas autosportā pārbaudītas iestrādes. Esat dzirdējuši par rallijreidu mašīnām un bagijiem, kam visi četri stūri ir vienādi? "Fox" ir tāpat. Dzinējs nāk no "Ford" pikapa. Ar vienu pamata un vienu papildu degvielas tvertni "lapsa" var noskriet 700 – 900 km. Ja motoru sašauj, to var nomainīt kopā ar kārbu.

Ja "Fox" uzdevums ir palikt pēc iespējas nepamanītam, "Can Am Maverick R" ,gluži otrādi, jābūt spilgtam un lecīgam. Tajā ir tikai divas sēdvietas, no kurām neizkļūsi tik fiksi kā no "Fox" slidenajiem krēsliņiem. Toties tas prot braukt sacīkstēs un lēkt pa gaisu, kur citu to nekādi neuzdrošinātos. Ieliekot drošības karkasu, ar to var braukt īstā rallijā, ne tikai minirallijā kā agrāk.