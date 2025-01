Latvijas tirgū ienāk arī Ķīnas auto marka "Lynk & Co"

Sākot ar janvāri SIA "Mūsa Motors Rīga" ir kļuvis par oficiālo Ķīnas autoražotāja un zīmola "Lynk & Co" pārstāvi Latvijā. Mūsu tirgū tiks piedāvāti divi modeļi – "Lynk & Co 01" lādējamais (plug-in) hibrīds un "Lynk & Co 02" pilnībā elektriskais automobilis.