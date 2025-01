Sievietes nosaukušas savus Gada auto uzvarētājus dažādās kategorijās

Gada sākumā ziņu portālus bieži pārpludina dažādu valstu "best of" saraksti, kuros izcelti veiksmīgākie produkti dažādās nozarēs. Autobūves nozarē šie žūriju balsojumi ir īpaši nozīmīgi, kad autoritatīvi mediji un konkursi no dažādām valstīm vai kontinentiem paziņo savus uzvarētājus. Bet cik nozīmīgi ir šādi apbalvojumi pircējiem, kas pieņem lēmumus? Cik lielā mērā tās palīdz veidot viedokli vai vismaz pievērst uzmanību konkrētiem jauniem automobiļiem?

Laika gaitā daži konkursi ir attīstījušies, lai atspoguļotu mūsdienu perspektīvas. Viens no šādiem piemēriem ir balva "Sieviešu gada auto" ("Women’s World Car of the Year"), ko 2009. gadā iedibināja Jaunzēlandes automobiļu žurnāliste Sandija Mīre. Šis prestižais pasākums ir unikāls ar sieviešu žūriju, kurā ir 82 žurnālistes no 55 valstīm.