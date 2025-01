Pieci iemesli par labu lietota auto iegādei

Turīgi cilvēki prot apieties ar naudu – viņi rēķina, gan cik izmaksās auto iegāde, gan to, kādas vēlāk būs iespējas to pārdot. Kāpēc lietota auto iegāde nereti var būt racionālāka par jauna auto iegādi? Kā salīdzināt, kas konkrētajā brīdī izdevīgāk?

Vairākumam cilvēku Latvijā ir lietotās automašīnas. Vidējais auto vecums mūsu valstī ir 14-15 gadi. Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem no vairāk nekā 700 tūkstošiem reģistrēto vieglo automašīnu tikai ap 30 tūkstošiem ir līdz diviem gadiem vecas, var teikt – jaunas.

"Sabiedrībā nereti valda uzskats, ka lietotas automašīnas pērk tikai tie, kuri nevar atļauties jaunas. Tā nav taisnība. Pat miljonāri pērk lietotus auto. Viņi ļoti labi prot skaitīt naudu un apzinās, ka automašīna, kura tiek pirkta ikdienas lietošanai, nav investīcija. Tas ir aktīvs, kuram nepārtraukti krīt vērtība. Pie mums lietotus auto pērk arī ļoti turīgi cilvēki, kas izvēlas naudas starpību investēt vai citādi iztērēt," pieredzē dalās Edgars Cērps, lietoto auto tirgotāja AS "Longo Group" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Viņš ir novērojis tendenci, ka auto pircēji kopumā kļūst arvien racionālāki, vairāk laika tērē piedāvāto automašīnu izpētei.

Pārdomātu izvēli palīdz veikt tas, ka vairāk nekā 90% pircēju sāk auto izvēles procesu tiešsaistē, meklējot un salīdzinot dažādus piedāvātos variantus. "Cilvēks paspēj izvērtēt visus "par" un "pret" vēl pirms tam, kad dzird pārdevēja argumentus klātienē, iesēžas automašīnā un izjūt tās jaudu un ērtumu testa brauciena laikā. Šajā brīdī ir viegli izdarīt emocionālu izvēli, bet sagatavošanās palīdz izvairīties no nepārdomāta pirkuma," skaidro Cērps.

Piemēram, jaunām automašīnām cena par apdrošināšanu parasti ir augstāka, jo to remonts un rezerves daļas maksā dārgāk. Lietotiem auto visbiežāk var iegādāties neoriģinālas vai atjaunotas detaļas, kas padara remontu lētāku. Jaunai automašīnai būs jāpērk tikai oriģinālās detaļas pie oficiālā dīlera, bet virsbūves bojājumu gadījumā būs jāgaida piegādes, kas nozīmē, ka uz laiku var nākties palikt bez automašīnas. Turklāt labi zināmiem auto modeļiem ir zināmas arī tipiskās problēmas, kas ļauj jau iepriekš novērtēt iespējamās remonta izmaksas.

Izvērtējiet nolietojuma tempu. Jauns auto zaudē aptuveni 20-30% no savas vērtības jau pirmajā gadā pēc iegādes. Savukārt lietots auto, jo īpaši trīs līdz piecu gadu vecs, lielāko vērtības kritumu jau ir pārdzīvojis. Tas nozīmē, ka, pārdodot auto pēc vairākiem gadiem, iespējams atgūt lielāku daļu ieguldītās summas. Atlikusī auto vērtība būs atkarīga ne tikai no tā vecuma, bet arī no nobraukuma, tehniskā stāvokļa, kā arī markas.