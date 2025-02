Kā taupīt elektroauto enerģiju ziemā – siltumsūkņa īpašā nozīme

Pamatojoties uz savu ilggadējo pieredzi ar dažāda veida elektrisko transportu, esmu pārliecināts, ka vairums potenciālo elektroauto pircēju vispirms pārcilā tikai pāris fundamentālus jautājumus. Proti, cena, nobraucamais attālums ar pilnu akumulatoru un uzlādes iespējas. Kad visa nepieciešamā informācija ir apkopota, ir laiks elektroauto specifiku un tehniskās nianses izpētīt dziļāk. Šajā brīdī sāk veidoties tāda kā elektriskā auto Maslova vajadzību hierarhija, kuras nākamajā līmenī ir automobiļa spēja veiksmīgi sadzīvot ar ziemu.

Enerģijas patēriņš

Tiem, kas tikai tagad sāk iepazīt elektrisko transportu, nav pamata satraukumam. Jo patiesībā elektroauto ziemā būtiski neatšķiras no automobiļa ar iekšdedzes dzinēju. Arī elektromobilim ir nepieciešamas kvalitatīvas ziemas riepas, tā salons ir jāapsilda intensīvāk un stipras snigšanas vai atkalas apstākļos ar akseleratora pedāli ir jāapietas nedaudz uzmanīgāk.

Būtiskākā atšķirība ir palielinātais enerģijas patēriņš, kas jūtami ātrāk tērē akumulatora resursus un dinamiski deldē atlikušos nobraucamos kilometrus. Jāteic gan – pat šeit ir līdzības, jo arī tradicionālie automobiļi ziemā patērē jūtami vairāk degvielas. Tomēr enerģijas patēriņa palielinājums izteiktāks ir elektromobiļiem.

Šīs atšķirības veicina vairākas ziemai raksturīgas nianses, tai skaitā mazāka saķere un lielāka rites pretestība, kā arī nepieciešamība apsildīt ne tikai salonu, bet arī logus, sēdekļus un stūresratu. Ko no tā var secināt? Tikai to, ka cīņa ar aukstumu ziemā kļūst par vienu no galvenajiem enerģijas patēriņa pieauguma cēloņiem, un tai jāpievērš lielāka uzmanība. Kā ražotāji risina šo problēmu? Un kā uzturēt komfortablu temperatūru salonā, nezaudējot daudz no elektroauto reālās sniedzamības?

Siltumsūkņa nozīme

Viens no efektīvākajiem šīs problēmas risinājumiem ir siltumsūknis. Tagad tie ir uzstādīti vairumam jauno elektroauto. Ja ražotājs bāzes modelī tādu tomēr nav uzstādījis, ir vērts izvērtēt automobili ar augstāku aprīkojuma līmeni un varbūt jau no paša sākuma interesēties tikai par tādu elektroauto, kam siltumsūknis ir iekļauts standarta aprīkojumā. Piemēram, mazāk nekā 40 tūkstošus eiro maksājošais "Kia e-Niro" pilnībā demokratizē siltumsūkni, jo tas ietilpst visu modeļu standarta komplektācijā, neatkarīgi no pārējā aprīkojuma un cenas.

Kā tas darbojas

Daudziem Latvijas iedzīvotājiem siltumsūknis nav nekas svešs, jo šī tehnoloģija tiek izmantota arī mājokļu apsildīšanai. Ja salīdzina ar tradicionālajām klimata kontroles sistēmām, kas atrodamas vecākos un lētākos elektroauto, siltumsūkņu negatīvā ietekme uz gaitas akumulatora resursiem ir daudz mazāka. Un papildus tie automobiļa salona apsildei izmanto arī siltumu, ko savāc no silstošajiem komponentiem. Kā, piemēram, baterijas un invertora.

Tā kā siltumsūknis lieki netērē akumulatora resursus, elektriskā auto sniedzamība ziemā samazinās pavisam nedaudz. Mūsu klimatiskajos apstākļos tā ir vērā ņemama priekšrocība. Paradoksāli, ka tas nav iekšdedzes dzinējiem aktuāls izaicinājums. Tiem raksturīgās zemās efektivitātes dēļ tikai 30-40% degvielas tiek pārvērsti lietderīgajā enerģijā, bet pārējā enerģija burtiski tiek izšķiesta un kā siltums nonāk atmosfērā.

Elektromobiļi darbojas citādi. Elektromotoru efektivitāte gan agrīnajos modeļos, piemēram, "Nissan Leaf", gan modernajos, piemēram, "Kia EV9", sasniedz aptuveni 90%. Tik augsta efektivitāte atstāj maz vietas apsildes manevriem, jo nav liekā siltuma, un ir nepieciešami alternatīvi apkures risinājumi.

Agrīnajos elektromobiļos tika izmantoti sildītāji ar augstu enerģijas patēriņu, tāpēc ātri vien tiem tika meklēti aizvietotāji. Nav nejaušība, ka pieminēju "Nissan Leaf", jo tas bija viens no pirmajiem elektriski darbināmajiem auto, kam jau 2013. gadā tika uzstādīts siltumsūknis. Tiesa, pat šo agrīno sistēmu efektivitāte bija stipri ierobežota.

Mūsdienās siltumsūkņi strādā daudz efektīvāk. Piemēram, ja sildītājs vienu kilovatu elektroenerģijas pārvērš tādā pašā siltuma daudzumā, tad modernas siltumsūkņu sistēmas no viena kilovata enerģijas var saražot četrus un vairāk kilovatus siltuma. Protams, siltumsūkņa efektivitāte ir atkarīga no tādiem faktoriem kā vides temperatūra un mitrums. Optimāli tie darbojas temperatūrā no -5°C līdz +10°C.

Īpaši aukstos rītos salona uzsildīšanai tiek pieslēgts papildus sildelements. Ja āra temperatūra ilgstoši ir zema, sildelements var darboties ilgāk. Tik ilgi, kamēr siltumsūknis spēj uzturēt komfortablu temperatūru salonā. Tieši tāpat, kā strādā mājas apkure ar siltumsūkni.

Par laimi, Latvijā dienu ar ekstrēmi zemu gaisa temperatūru ir ārkārtīgi maz. Lielāko aukstās sezonas daļu gaisa temperatūra ir mērena un siltumsūkņi darbojas minētajā efektivitātes koridorā. Šī ziema tam ir perfekti uzskatāms piemērs. Vismaz pagaidām.

Pastāvīgi uzlabojumi

Kā cilvēks, kurš Latvijas ziemās ir izmēģinājis ne vienu vien elektroauto, esmu novērojis, ka ne visi ražotāji apjauš siltumsūkņu potenciālu. Ir tādi elektromobiļi, kam joprojām nav siltumsūkņa vai arī tie ir pieejami tikai dārgākajās šo modeļu versijās. Vai ir komplektējami klāt par nesamērīgi lielu naudas summu. Tomēr tirgū ir arī daudz labu piemēru. Es, piemēram, augstu vērtēju siltumsūkņus "Tesla Model S" un "Model X" automobiļos. Interesanti, ka "Tesla" bija viens no pēdējiem lielajiem ražotājiem, kas ieviesa šo tehnoloģiju, tāpēc pa Latvijas ceļiem lielākā daļa aizvien brauc tādu "Tesla" automobiļu, kurām nav siltumsūkņa.

"Kia" ir viena no tām automobiļu markām, kuru elektromobiļos siltumsūknis ir jau standarta aprīkojumā. Turklāt, izlaižot savu jaunāko modeli "EV3", Dienvidkorejas ražotājs ir spēris platu soli uz priekšu, jo jaunajā modelī izmantota progresīva siltumsūkņa tehnoloģija, kas siltumu uztver ne tikai no automobiļa komponentiem, bet arī no apkārtējā gaisa. Būtībā tādējādi tiek apvienotas un izmantotas dažādās sfērās izmantotu siltumsūkņu labākās īpašības.

Mūsu klimatiskajos apstākļos nevaru iedomāties elektromobili bez šīs tehnoloģijas. Tāpēc, domājot par savu nākamo elektromobili, noteikti pajautājiet, vai tas ir aprīkots ar siltumsūkni.

