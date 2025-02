"Mūsa Motors Rīga" turpina izaugsmi, uzsākot jauna auto zīmola tirdzniecību

Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, "Mūsa Motors Rīga" šogad plāno paplašināt servisa kapacitāti. Klienti iegūst arī pastāvīgu tiešo kontaktpersonu – tehniķi, kurš personīgi pārzina gan automašīnu, gan klienta vēlmes. Tāpat uzņēmums ir arī oficiālais "Polestar" un no šī gada janvāra arī "Lynk & Co" automašīnu servisa partneris, nodrošinot apkalpošanu gan garantijas, gan pēcgarantijas periodā.

"Geely Auto Group" un "Zeekr" sastāvā esošais "Lynk & Co" mūsdienīgs automašīnu zīmols, kas radīts uz "Volvo" tehnoloģiskās platformas, apvienojot uzticamu kvalitāti ar inovatīvām funkcijām. Sākotnēji klientiem Latvijā būs pieejams "Lynk & Co 01" ar spraudņa (plug-in) hibrīda tehnoloģiju, kā arī pilnībā elektriskais "Lynk & Co 02" apvidnieks.

"Lynk & Co 01" būs pieejams, sākot no 40 640 eiro (ar PVN), bet "Lynk & Co 02" krosovera sākumcena ir 35 700 eiro (ar PVN). Ražotājs abiem modeļiem nodrošina četru gadu vai 120 000 km nobraukuma garantiju no pirmās reģistrācijas dienas. Vēlāk modeļu klāsts tiks paplašināts, piedāvājot pircējiem vēl lielāku izvēli par konkurētspējīgu cenu.