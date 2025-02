Lielie ģimenes auto: kādu vēstures ceļu jau nogājuši un kādu iet tālāk?

Vēsture mēdz atkārtoties. Vēl nesen miniveni bija pazīstami ar savu nepārspējamo praktiskumu un lielo ietilpību. Tādi modeļi kā "Volkswagen Sharan", "Ford Galaxy" un "Renault Espace" savulaik kļuva ārkārtīgi populāri, tomēr samazinoties pircēju interesei, no jauno auto tirgus tie izzuda pavisam, jo ģimenes pārgāja uz modernākiem apvidniekiem.

"Lielie septiņvietīgie miniveni vienkārši vairs nešķita pievilcīgi. Cilvēki uzskatīja, ka tie izskatās pēc autobusiem, ka vadītājs sēž kā uz ķeblīša, stūresrats novietots it kā uz galda un braukt bija garlaicīgi. Minivens bija kā indikators, ka cilvēkam ir liela ģimene, nevis ka viņš šādu automašīnu būtu izvēlējies no brīva prāta. Savukārt apvidnieki un krosoveri bija krietni glītāki gan no ārpuses, gan interjerā. Tas bija kaut kas neredzēts, un tāpēc jo iekārojams," skaidro konkursa "Latvijas Gada auto" žūrijas loceklis un žurnāla "Profi Latvija" galvenais redaktors Guntars Pulss.