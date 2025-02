Lai izbrauktu ar vienu no lētākajiem jaunajiem elektromobiļiem, studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" šoreiz viesos aicinājis vienu no Latvijas augstākās līgas spēlētājiem digitālā mārketinga un mākslīgā intelekta ekspertīzes jomā. Artūrs Mednis izveidojis un vada radošo digitālā satura mārketinga aģentūru "New Black", bet nozarē darbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Un vismaz tikpat ilgi Artūrs arī pazīstams kā diskžokejs, bet runājot par automašīnām, atzīst, ka izvēlas vidējam latvietim netipiskus braucamos, kas ir spilgti un atšķiras no apkārtējiem.