Eiropas Komisija pārskatīs aizliegumu pārdot auto ar iekšdedzes dzinējiem

Eiropas Komisija (EK) nolēmusi pārskatīt no 2035. gada plānoto aizliegumu pārdot jaunus automobiļus ar iekšdedzes dzinēju. Tagad tiek ierosināts to papildināt ar alternatīvām iespējām samazināt kaitīgo izmešu daudzumu, tostarp sintētisko degvielu un no elektrotīkla uzlādējamu hibrīda dzinēju izmantošanu. Rīcības plānu, kam vajadzētu palīdzēt Eiropas automobiļu rūpniecībai izkļūt no krīzes, solīts iesniegt marta sākumā.