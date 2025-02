Māris Gaugers: Ko es gaidu un saņemu no elektromobiļa ziemā

Ziema ir izaicinājums visiem transportlīdzekļiem un to vadītājiem. Ceļi ir slideni, no rītiem logi regulāri jākasa ar ledus skrāpi, redzamība ir pasliktināta un nez kāpēc tieši ziemā uz ielām ir vairāk automobiļu ar nepareizi noregulētiem vai vispār neregulētiem lukturiem, kas žilbina pretī braucošos.

It kā ar to nebūtu gana, automašīnas salonā no rītiem bieži vien ir tik auksti kā Antarktīdā, un stūresrats ir tik stindzinošs, ka tam pat negribas pieskarties. Lielākajai daļai Latvijas autobraucēju tā aizvien ir skarba ikdiena, bet vairums elektroauto lietotāju var sist sev uz krūts un lepni teikt, ka viņi nepatīkamos rītus ir atstājuši pagātnē. Arī es tajā skaitā.

Tehnoloģiskās priekšrocības

Elektromobiļiem nepiemīt brīnumspējas braukt, ignorējot fizikas likumus, taču to aprīkojums braukšanu ziemā spēj padarīt komfortablāku. Daudz komfortablāku. Sevišķi jau tad, kad āra temperatūra noslīd krietni zem nulles. Tā ir viena no elektroauto priekšrocībām un to lielā mērā nosaka šī tipa automobiļu spēja optimāli pārvaldīt siltummaiņu.

Atšķirībā no iekšdedzes dzinējiem, kas lielāko daļas enerģijas zaudē siltuma veidā, elektromotori ir tik efektīvi, ka strādā ar pavisam niecīgiem siltuma zudumiem. Lai to kompensētu, moderna elektroauto neatņemama sastāvdaļa, pēc kuras vajadzētu lūkoties ikvienam jaunas automašīnas pircējam, ir siltumsūknis.

Lai sildītu salonu un gaitas akumulatoru, tas siltumu iegūst no visdažādākajām virsmām – pat no tām, kas ir tikai nedaudz siltas – un novirza to tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Ieguvēji no šīs tehnoloģijas ir ne tikai vadītājs un pasažieri, kas var kaut uzreiz atpogāt savas biezās jakas, bet arī pats elektroauto, jo akumulatora uzturēšana optimālās darba temperatūras koridorā nodrošina labāko veiktspēju un sniedzamību.

