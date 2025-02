Autobraucējus aicina uz bezmaksas konsultācijām ziemas braukšanā

Visā Latvijā šogad laikapstākļi ir ļoti mainīgi – no spēcīga sala līdz atkusnim. Ceļa segums pie lielām temperatūras svārstībām kļūst ļoti slidens un prasa no autovadītāja īpašu vērību. Drošas braukšanas eksperti aicina autovadītājus būt īpaši vērīgiem – ir jācenšas sekot līdzi ceļa seguma izmaiņām un jāspēj atpazīt riska ietekmējoši faktori uz ceļa.

Grupu nodarbību laiki Jelgavā, Aku ceļš 1 (Sporta kompleksā "Rullītis"): ceturtdien, 13.februārī; piektdien, 14. februārī; sestdien, 15. februārī; un svētdien, 16. februārī, trīs dažādos pulksteņa laikos. Pieteikšanās nodarbībām Jelgavā – zvanot pa tālruni 26553336 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17).

Grupu nodarbību laiki Valmierā, Dīvaliņa ielā 15: ceturtdien, 13.februārī; piektdien, 14. februārī; sestdien, 15. februārī; un svētdien, 16. februārī, trīs dažādos pulksteņa laikos. Pieteikšanās nodarbībām Valmierā – zvanot pa tālruni 26553336 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17).

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamatnosacījumi, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem mainīgajos ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanai ziemas apstākļos.