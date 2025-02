Briti nosaukuši gada labākos apvidus auto

Baltijas valstīs SUV ir daudzu jauno auto pircēju primārā izvēle, taču mūsu reģionā nav tieši šim auto tipam veltītu izdevumu. Dažās lielajās Eiropas valstīs, piemēram, Lielbritānijā, cilvēki informāciju var smelties pat no vairākiem šādiem izdevumiem. Viens no cienījamākajiem žurnāliem, kas ļoti rūpīgi atspoguļo tematiskās aktualitātes, ir "Overlander 4x4".

"Overlander 4x4" žurnālisti uzsver, ka pandēmija ievērojami palielināja apvidnieku cienītāju rindas, jo tai laikā cilvēki akūti meklēja jaunus veidus, kā izlauzties no ierobežojumiem un baudīt dabu. Pat pēc tam, kad pandēmijas efekts mazinājās, vēlme pēc miera un saiknes ar dabu saglabājās. "Cilvēki arvien vairāk nogurst no steidzīgās pilsētas, nomācošās digitālās pasaules un haotiskā virpuļa sociālajos medijos. Viņi meklē patiesus pārdzīvojumus un mieru, tāpēc bieži vien to atrod dabā," teikts kādā rakstā.