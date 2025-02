"VR-1- Fox" jeb vienkārši "Fox" ir militāra transportlīdzekļa prototips. To izstrādājis Latvijas uzņēmums "VR Cars". Kā stāsta uzņēmuma īpašnieks un idejas autors Ali Jansons, doma par šāda braucamrīka nepieciešamību radusies, analizējot šādu spēkratu konstrukciju un pieejamību: "Mēs apspriedām, kādas mašīnas ir pieejamas. Nonācām pie tā, ka viss ir novecojis."

Balstoties uz pieredzi, kas gūta, būvējot un remontējot sacīkšu automašīnas, tapa pirmais prototips. Atsauksmes pēc tā prezentācijas bija dažādas un neslēpti skeptiskas. "Bija cilvēki, kas teica, ka tādu var sametināt trīs vakaros, un arī tādi, kas apgalvoja, Latvijā mašīnu no nulles uzbūvēt nav iespējams," stāsta Jansons. Gatavais "Fox" ir pierādījums, ka kļūdījās kā vieni, tā otri. Uzbūvēt no nulles tādu mašīnu var, taču noteikti ne trīs vakaros.

"Virsuzdevums bija panākt, lai karavīram būtu maksimāli komfortabli," skaidro Jansons. Ar komfortu nebūt nav domāts gaisa kondicionētājs vai ādas sēdekļi, bet gan pēc iespējas vieglāka spēkrata lietošana. "Jo grūtāk braukt, jo vairāk esi ar to aizņemts. Jo vieglāk braukt, jo vairāk fokusējies uz to, kas notiek apkārt."

Motors nāk no "Ford" pikapa. Ar vienu pamata un vienu papildu degvielas tvertni "lapsa" var "noskriet" 700 līdz 900 kilometru. Ja motoru sašauj, to var nomainīt kopā ar pārnesumkārbu.

Vispār jau "Fox" spēkratam var pieskrūvēt arī durvis. Taču operācijas laikā tās var aizkavēt. Tieši tikpat ātri var iekļūt un izkļūt aizmugurē. Tas bija viens no uzstādījumiem, jo standarta pikapa aizmugurē pilnībā ekipēts karavīrs nevar ne iekāpt, ne izkāpt. Jābrauc kravas kastē, kas savukārt ir bīstami. "Fox" konstrukcija pielāgota NATO standartiem – piemēram, kontaktligzda sānos akumulatora uzlādei no cita transportlīdzekļa. Turklāt augšā uz karkasa var uzstādīt pamatīgu šaujamo.

"Fox" var pastrādāt arī kā kravas mašīna vai pat ambulance – starp sēdekļiem ir vieta NATO standarta nestuvēm. Vinča noderēs neparedzētām situācijām kā tad, ja reljefs pārsteidz "Fox" nesagatavotu. Tas var izvilkt pats sevi. Lai radītu šādu transportlīdzekli, nepieciešamas zināšanas, finansējums un atzinība. To "VR Cars" saņēmis arī no citu valstu karavīriem. Jansons: "Man ir bijuši ciemos karavīri no "vecās" Eiropas valstīm. Viņi ir pozitīvi pārsteigti, ko sniedz šis verķis."