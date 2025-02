Pēc jauniem "Ferrari" superauto rinda ir izstiepusies līdz 2027. gadam

Itālijas superauto ražotājs "Ferrari " pasūkstējies par neprātīgo pieprasījumu pēc tā spēkratiem. Tie, kuri vēlas iegādāties kādu no Maranello tapušajiem superauto, tos nesaņems ne šogad un pat ne nākamgad: 2025. gada pirmajā ceturksnī apmaksātie automobiļi klientiem tiks piegādāti tikai 2027. gadā.

Divus gadus nebūs jāgaida visiem klientiem: "Ferrari" uzsver, ka tas ir gaidīšanas periods klientiem, kuri vēlas iegādāties personalizētu superauto. Tāpēc nepacietīgākajiem nestandarta modeļus pagaidām ieteicams iegādāties "no rokas".

"Ferrari" ir nobažījušies par to, kā daži klienti "izdekorē" automašīnas: iespēja izvēlēties neparastas krāsas un opcijas rada superauto, kas kaitē uzņēmuma tēlam. To intervijā laikrakstam "The Telegraph" sacīja zīmola vadītājs Benedeto Vigna. Šajā saistībā "Ferrari" gatavojas pārskatīt pieejamās iespējas, piemēram, itāļu superauto vairs netiks piedāvāts krāsotas rozā tonī.