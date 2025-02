Kā ziemā driftēt droši? Nevis krustojumā vai stāvlaukumā, bet trasē

Vadāmā sānslīde jeb drifts var būt gan autobraucēju bieds, gan aizraujošs hobijs – atkarībā no tā, vai tas notiek nejauši vai apzināti. Taču abos gadījumos noderēs kontrolētos apstākļos apgūtas drifta prasmes.

Reinis Ozoliņš, profesionāls drifta braucējs, dalās ar padomiem, kā vadītu sānslīdi ziemas apstākļos iemācīties bez lieka riska, kāpēc to vajadzētu prast ikvienam autovadītājam un kur doties driftēt legāli, lai neapdraudētu citus satiksmes dalībniekus.

"Kolīdz ielas pārklāj sniegs un ledus, gan ielās, gan stāvlaukumos parādās ziemas drifteri, kas ar saviem auto izbauda sānslīdes adrenalīnu. Taču šādi manevri apdraud gan braucēju, gan citus satiksmes dalībniekus, gan nereti sabojā arī trešo personu īpašumu. Turklāt apzināta sānslīdes izraisīšana satiksmē ir agresīva braukšana, par ko vadītājam piemēro naudas sodu no 70 līdz 280 eiro un sešus soda uzskaites punktus," atgādina apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmuma "Balcia" risku parakstīšanas un produktu attīstības vadītājs Renārs Duntavs.

"Mans ieteikums ir uz trasi doties visiem – arī tēviem, mātēm, brāļiem un māsām," pārliecināts ir drifta meistars Reinis Ozoliņš. "Pirmkārt, tā ir jautra pieredze, otrkārt, šīs ziemas sākumā, kad uzsniga pirmais sniegs, vienā dienā uz Latvijas ceļiem bija vairāk nekā 100 avāriju. Protams, var vainot nepiemērotas riepas vai ceļu uzturētājus, tomēr esmu gatavs likt galvu ķīlā, ka šis skaits būtu vismaz divkārt mazāks, ja cilvēki zinātu, kā apieties ar savu spēkratu, kad tas saslīd. Sānslīde ir jautra lieta, tomēr spēt atpazīt un kontrolēt to ir katra šofera pienākums."

Driftēt ziemā ir daudz vieglāk nekā vasarā, tādēļ sniegā vadāmo sānslīdi izmēģina krietni vairāk autovadītāju. Driftam bezsniega apstākļos nepieciešami speciāli sagatavoti auto, taču ziemā šī izklaide kļūst pieejamāka, un to atļauties var vairāk auto vadītāju. Tas palīdz veidoties daudzskaitlīgākai kopienai, kas dalās, piemēram, ar ieteikumiem par to, kur ar driftu nodarboties.

Lai apgūtu drifta prasmes kontrolētos apstākļos, ieteicams apmeklēt tā saucamās "ziemas trases", kas ir speciāli ierīkotas, lai pilnveidotu autobraucēju prasmes ziemas apstākļos. Dažas no tām ilgstoša sala laikā ierīko uz aizsalušām ūdenstilpēm. "Ierasto" trašu sarakstu var atrast portālā "iAuto" , bet informāciju par to pieejamību var iegūt arī autosporta "Facebook" un "WhatsApp" grupās. "Ticu, ka ikvienam paziņu lokā ir kāds auto entuziasts, kurš visu šo informāciju iegūst auto forumos vai slēgtos čatos," skaidro Ozoliņš.

"Pirmo reizi dodoties uz trasi, ieteiktu pieteikties uz ekskluzīvu trases īri vai braucienā doties tad, kad tajā ir maz citu braucēju. Ja pieredzes vēl nav, tad tā ir jāgūst drošos apstākļos. Instruktors noteikti var noderēt, bet, ja braucējs stundu no vietas ledus trasē cītīgi mēģinās savaldīt savu spēkratu un noturēt to sānslīdē, tas izdosies arī bez instruktora. Es pats esmu bijis par instruktoru neskaitāmas reizes, parasti apmēram piektajā aplī cilvēks sāk saprast, kas ir kas, un tālāk tas jau kļūst par prakses jautājumu. Ja tālāk ir vēlme apgūt driftu padziļināti, tad gan iesaku aicināt līdzi profesionālu autosportistu, kurš var niansēti visu pastāstīt un, pats svarīgākais, arī parādīt," saka Ozoliņš, kurš pats ir profesionāls autosportists.

Transportlīdzekļa saslīdēšana un zaudēta kontrole pār to izraisa daudzus ceļu satiksmes negadījumus. Apgūstot drifta prasmes, iespējams daļu no šiem negadījumiem novērst vai mazināt to sekas, tomēr arī mācību procesā iespējami misēkļi.