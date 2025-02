"Attīti" pat 150 000 km – visbiežākie krāpnieku upuri ir "Volvo" spēkrati

Turpat cieši uz papēžiem min "Volvo XC70" (27,2 %) un "Toyota Avensis" (18,9 %). "XC70" nobraukums ir mainīts par vidēji 137 000 km, savukārt "Avensis" – par 110 000 km. Ģimenēm piemēroti un daudzveidīgi spēkrati bieži tiek pakļauti odometru viltošanai to lielā nobraukuma un pieprasījuma dēļ.

Šādi auto ir pieprasīti arī citās Eiropas valstīs, tādēļ, iespējams, liela daļa no tiem Latvijā tiek ievesti no ārzemēm. Savukārt, lai palielinātu spēkratu cenu, to nobraukums tiek mākslīgi samazināts.