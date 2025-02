Automašīnas notriektu velosipēdistu policija atzīst par vainīgo

Pagājušā gada 24. jūlijā Jānis agri no rīta Cēsīs ar velosipēdu devies uz darbu. Vienā no krustojumiem Jānis brauca ar velosipēdu pār gājēju pāreju un pēc tam tajā pašā krustojumā veica vēl vienu pagriezienu pa kreisi – šajā vietā gan gājēju pārejas vairs nav. Tajā pašā laikā šajā šķērsielā griezās iekšā arī "Volvo" autovadītājs, kurš velosipēdista otro manevru krustojumā nepamanīja un to notrieca.