Auto koplietošana un ilgtermiņa noma aizvien biežāk aizstāj pirmo auto

Šī gada janvārī publicētā "Statista Research Department" pētījumā 71% aptaujāto no tā dēvētās Z-paaudzes ar bažām domā par savu finanšu stāvokli. Pētījums uzrāda, ka jaunieši dod priekšroku elastīgiem mobilitātes risinājumiem, un auto īpašumtiesības vairs nav prioritāte. Viņi arī retāk izvēlas ilgtermiņa finansiālas saistības, savos tēriņos kļūstot pragmatiskāki.

Šī tendence kļūst par plašāku Eiropas realitāti – privātā auto īpašums kļūst par arvien mazāk pievilcīgu izvēli. Iemesls: neparedzamie remonta izdevumi un ikmēneša maksājumi padara to par dārgu un nereti apgrūtinošu ieguldījumu.

Auto zaudē vērtību, jau izbraucot no salona

Automašīna ir viens no straujāk vērtību zaudējošajiem aktīviem. "CarVertical" statistika liecina, ka jauns auto zaudē vidēji 20–30% savas vērtības jau pirmajā gadā pēc iegādes, bet piecu gadu laikā – vairāk nekā pusi. Tas nozīmē, ka, ieguldot 30 000 eiro jauna auto iegādē, pēc dažiem gadiem tā vērtība var sarukt līdz 15 000 eiro vai mazāk. Turklāt šis kritums nav atkarīgs no nobraukuma vien – to ietekmē arī modeļa atjauninājumi un mainīgas tirgus tendences.