Divi "dvīņi" no "Audi" modeļu klāsta – lai gan to "deguni" ir visnotaļ līdzīgi, to raksturs, tehniskie parametri un virsbūves pludlīnijas ir gana atšķirīgas. Skatoties uz tiem, prātā uzvirmo ainas no 1988. gadā radītā Holivudas kases grāvēja "Twins", kurā Švarcenegers un Denijs Devito atveido dvīņus, kuri pēc zinātniska eksperimenta ir ģenētiski saistīti, taču ir pilnīgi pretstati – viens fiziski attīstīts un ātrs, bet otrs vairāk radīts ģimenes dzīvei un komfortam.