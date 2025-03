Līdz Insbrukai un atpakaļ pa 480 km dienā. Kas notika ar Miķeļa Goppera "Indian" motociklu?

Ar šo motociklu starpkaru periodā ievērojamais grāmatu izdevējs Miķelis Goppers ne tikai ceļoja un devās ikdienas gaitās pa Latviju, bet arī mēroja tālāku maršrutu braucienā pa Eiropas kalniem. Šis braucamrīks arī palicis laikabiedru atmiņās, pieminēts paša izdevēja sarakstēs un parādījies presē, tāpēc var droši teikt, ka šis metāla zirgs ir daļa no Goppera personības.

Miķeļa Goppera motociklu pirmo reizi ieraudzīju pirms nepilna gada, kad, atverot portālu "Delfi", uzmanību piesaistīja brīnišķīga melnbalta fotogrāfija ar smaidīgu jaunu vīrieti galifē biksēs uz motocikla ar platu stūri. Ar interesi izlasīju rakstu par "enerģijas pielādēto motociklistu Miķeli " . Tas sniedza ieskatu Goppera personībā un "Zelta Ābeles" darbībā, taču maz atklāja par pašu motociklu. Uzrunāju publikācijas autoru Viesturu Radovicu, vai ir kas vairāk zināms par fotogrāfijā redzamo motociklu un tā likteni, kad Miķelis Goppers kara laikā no Latvijas emigrēja. "Vispār labs jautājums," viņš atzina, bet atbildēt nevarēja.

"Nāves sienas" varonis

Rūpīgi pētot šī perioda "Indian" fotogrāfijas, ar speciālistu palīdzību secinām, ka Goppers sēž uz "Scout". Rīgas Motormuzeja ekspozīcijā apskatāms 1926. gada "Indian Scout" (foto zemāk) – līdzīgs, bet ne līdz galam. Galvenā un pamanāmākā atšķirība ir bremzes priekšējā ritenī – Goppera motociklam tās ir, bet muzeja eksemplāram nav. Līdz ar to nekļūdīgi var secināt, ka Gopperam bija tolaik jaunais "Scout 101" modelis, kas ražošanā nonāca 1928. gadā.

Pats "Indian" atsaucas uz laikabiedriem, kas "Scout 101" raksturojuši kā "labāko jebkad ražoto motociklu". Tas bija viegls un jaudīgs, ar zemu sēdvietu un vieglu vadāmību – modelis aprakstīts kāda Aiovas štata muzeja lapā. Savukārt "Indian" savā vietnē norāda, ka "Scout" motocikli bija iecienīti "wall of death" jeb "nāves sienas" triku braucējiem, kur motociklisti brauc pa speciāli izveidotas cilindriskas trases vertikālajām sienām.

Ģimenes fotogrāfijas

Meklējot informāciju par Goppera "Indian", ar jautājumu, kad tas pirkts un kas ar to notika, kad Miķelis Goppers emigrēja no Latvijas, vērsos pie Zviedrijā dzīvojošā izdevēja dēla, ekonomista Kārļa Goppera.

Viņš norāda, ka par to nav daudz zināms, bet to, kas ir, varētu meklēt Laimoņa Oša iespaidīgajā 2024. gada divu sējumu izdevumā par "Zelta Ābeli" un tās izdevēju – "Grāmata kā meistardarbs" un "Ideālists merkantilā pasaulē " . Vai arī pie darba autora, kurš, domājams, desmitgadēm ilgi pētījis Miķeļa Goppera darbu un dzīvi un ir vislabāk informētā persona par šiem jautājumiem uz planētas. Otrais sējums ir nepilnas 800 lapaspuses gara monogrāfija par Miķeli Gopperu.

Savukārt Kārlis Goppers laipni dalījās ar dažām privātā arhīva fotogrāfijām, kurās redzams tēva motocikls. Monogrāfijā publicētas divas no tām, tādējādi vēl dažas tiek publicētas pirmo reizi.

Tukuma Kapu kalna triks

Goppers ļoti lepojies ar to, ka viņam izdevies uzbraukt stāvajā Tukuma Kapu kalnā (zināms arī kā Karātavu kalns). "Līdz šim šajā kalnā mēģinājuši uzbraukt daudzi, bet to izdarījuši bija tikai Žaks ("Indian") un Kalniņš ("Harley-Davidson"). Kalns gandrīz 45° stāvumā. Nu, 45° varbūt arī nav, bet vairāk par 35° noteikti, par to es galvoju. Ja motors braucot apstājas, tad lido lejā..." vēstulē draugam rakstījis Goppers. Žaks un Kalniņš – tobrīd Mākslas akadēmijas studenti, gleznotāji Kārlis Melbārzdis un Eduards Kalniņš.