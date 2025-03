IT un automašīnas jau ir nešķirama savienība. Kas būs tālāk?

"Patiesībā tas ir likumsakarīgi. Agrāk, runājot par auto, mēs koncentrējāmies uz zirgspēkiem, pārnesumiem un transmisijas konfigurāciju. Tagad šos aspektus bieži vien aizēno vērtējums par to, cik ātri auto pieslēdzas telefonam, vai kruīza kontrole spēj pati nobremzēt un vai ar balsi var regulēt sēdekļu apsildi," saka žurnāla "Klubs" auto apskatnieks un "Latvijas Gada auto" žūrijas loceklis Toms Timoško.

Tāpat kā daudzās citās nozarēs, kur tiek izmantotas programmējamās sistēmas, arī auto pasaulē mākslīgais intelekts (MI) ir kļuvis par modes vārdu. Arvien vairāk ražotāju iegulda līdzekļus MI attīstībā un meklē iespējas to lietot it visās jomās – no ražošanas iekārtām un procesiem līdz projektēšanai un automobiļiem.