Lai par elektroauto priekšrocībām un trūkumiem runā skaitļi

Sociālo tīklu un ziņu portālu komentāru sadaļās varam lasīt neskaitāmi daudz gan argumentētu, gan arī uz emocijām balstītu viedokļu un karstu diskusiju par elektriskajiem auto. Pagaidām gan viedokļi dalās divās izteiktās nometnēs. Viena ir slavinātāji un esošo elektroauto lietotāji, kuri nemaz vairs nedomā pārsēsties atpakaļ dīzeļa vai benzīna automobilī. Bet ir arī otri, kas raksta par elektroauto trūkumiem un to, kādēļ uz tiem vēl aizvien raugās ar zināmu piesardzību.

Ja kāds teiks, ka reklāmās un brošūrās ir redzējis lielākus skaitļus, viņam būs absolūta taisnība, jo ražotāji nobraucamo attālumu mēra ideālos apstākļos. Ideālos apstākļus mēra pēc WLTP vadlīnijām, bet tās reti atbilst reālajai pasaule, jo klimatiskie apstākļi ir atšķirīgi. Šeit savukārt esmu apkopojis vairāku modeļu iespējamo sniedzamību reālajā pasaulē, tātad ar to var rēķināties jebkurš iepriekšminēto auto lietotājs.

No uzskaitījuma esmu apzināti izslēdzis "premium" segmenta modeļus, kuru milzīgās baterijas ļauj nobraukt patiešām iespaidīgus attālumus, bet tāpat ir skaidrs – elektromobiļu sniedzamība pēdējos gados ir ievērojami uzlabojusies, un arī es bez bažām dodos garākos braucienos. Šo pārliecību vairo arī pieaugošā uzlādes infrastruktūra Eiropas galveno autoceļu tuvumā.

Kad pienācis laiks domāt par tālāku ceļojumu, aktuāls kļūst nākamais jautājums, un tas ir saistīts ar uzlādes ilgumu. Arī šim jautājumam ir savas nianses, tāpēc aplūkosim to no vairākiem aspektiem.

Otrā autobraucēju tipa gadījumā par atskaiti var izmantot 25 minūšu pārtraukumu stacijā ar ātrās uzlādes jaudu virs 150 kW. Laba mēraukla šeit ir raksta sākumā minētais "Volkswagen ID.7", kura nobraucamo attālumu šai laika sprīdī var palielināt par 330 km. Arī "Cupra Born", "Ford Capri" un "Škoda" Enyaq demonstrē pieklājīgu sniegumu un sniedzamības pieaugumu 25 minūtēs par aptuveni 300 km, taču nevienu no tiem nevar salīdzināt ar iepriekš minētajiem "Kia EV6" un "EV9".

Iemesls tam atkal ir elektrosistēmas arhitektūra, kas akumulatoru no 10% līdz ieteicamajiem 80% ļauj uzlādēt 18 līdz 20 minūtēs (atkarīgs no akumulatora lieluma) un sniedzamību palielina par vairāk nekā 400 kilometriem. Tas ir vairāk nekā pietiekams attālums, ko tālos ceļojumos braukt bez apstāšanās, turklāt to patlaban nodrošina tikai nedaudzi autoražotāji, tai skaitā "Kia", "Hyundai" (tā mātesuzņēmums), "Tesla", "Audi" un "Porsche".