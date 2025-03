"Porsche " vienmēr ir asociējies ar īpašiem auto – skaistiem, jaudīgiem un ātriem, un arī jaunais "Macan" nav izņēmums. "Porsche Macan Turbo" versijā tam ir 639 ZS, kas ļauj 100 km/h sasniegt 3,3 sekundēs. Un lai to paveiktu, tam nav nepieciešama tradicionālā degviela, jo līdz ar jaunākās "Macan" paaudzes ieviešanu "Porsche" ir pārvērtis to par simtprocentīgu elektroauto.

Atrodoties pie stūres, ir svarīgi nenovērst skatienu no ceļa, un lielu daļu no ceļojumam nepieciešamās informācijas var atrast ne tikai 12,6" un 10,9" ekrānos, bet arī paplašinātās realitātes projekcijas (head-up) displejā. Informācija tajā tiek projicēta, gandrīz nemanāmi iekļaujoties apkārtējā vidē. Piemēram, navigācijas bultiņas tiek attēlotas tieši pareizajā pagrieziena joslā. Lai to nodrošinātu, sistēma izmanto gan apkārtējās vides datus, gan automašīnas pozīciju. Virtuālais attālums no vadītāja acīm līdz projicētajam attēlam ir 10 metri –, ja mēs nomērītu šī virtuālā displeja izmēru, tas būtu pielīdzināms 87" lielam ekrānam, padarot to par vienu no lielākajiem projekcijas displejiem, kas pašlaik pieejami tirgū.