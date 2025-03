Ceļu satiksmes negadījumi Zemgalē – īpaši izceļas jaunieši ar BMW

Aizvadītajā nedēļas nogalē Zemgalē notikuši vairāki ceļu satiksmes negadījumi. Visos negadījumos iesaistīti BMW markas spēkrati un tos vadījuši gados jauni cilvēki. Vienā no negadījumiem dzīvību zaudējusi jauniete.

Traģiskākais ceļu satiksmes negadījums noticis naktī no sestdienas uz svētdienu Jelgavas novadā, Cenu pagastā uz autoceļa A8. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, kāds 2002. gadā dzimis BMW automašīnas vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, uzbraucot ceļa drošības barjerai. Negadījumā dzīvību zaudēja automašīnas pasažiere – jauniete. Savukārt transportlīdzekļa vadītājs un vēl divas personas nogādātas medicīnas iestādē. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana, kā arī tiek skaidroti visi negadījuma apstākļi.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu, ap pulksten 1.00 Bauskas novadā, Iecavā, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, kāds 2005. gadā dzimis BMW vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebrauca grāvī un apgāzās. Negadījumā cieta automašīnas vadītājs un viens no pasažieriem. Abi cietušie tika nogādāti medicīnas iestādē. Valsts policijā notiek izmeklēšana un tiek skaidroti visi negadījuma apstākļi.