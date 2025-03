Sievietes – autovadītājas Latvijā: brauc retāk, bet atbildīgāk

Saskaņā ar CSDD datiem no visām šī gada janvārī iegūtajām autovadītāja apliecībām 49% ieguva tieši sievietes. Pērn Latvijā kopumā bija reģistrētas gandrīz 400 000 autovadītājas sievietes, veidojot 44% no autovadītāju kopskaita

"Lai gan mūsdienās aizvien ir izplatīti dažādi stereotipi par sievietēm autovadītājām, kas atspoguļojas dažādos jokos un izteicienos, patiesībā statistika liecina par pretējo. Aizspriedumi par sievietēm pie stūres saglabājušies vēl no aizvadītā gadsimta vidus, kad sievietes retāk strādāja algotu darbu un vairāk uzturējās mājās. Darbs un pārvietošanās no darba uz mājām sekmēja arī to, ka vīrieši biežāk ieguva autovadītāja apliecību, taču mūsdienās situācija ir mainījusies," skaidro Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks, "papildus aizspriedumiem un jokiem, kas saglabājušies jau vēsturiski, jāmin arī psiholoģiskās atšķirības. Lielai daļai vīriešu ir lielāka pārliecība par to, ka viņi brauc labāk."