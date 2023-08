Daudzus mūsdienu automobiļu darbina hibrīdās piedziņas sistēmas, un šo tendenci vairs nevar uzskatīt par nejaušību – šīs tehnoloģijas jau tagad ļauj panākt ārkārtīgi zemu degvielas patēriņu, pietuvojoties dīzeļdzinēja ekonomijai. Kā hibrīdi kļuvuši tik efektīvi? Kāda ir atšķirība starp hibrīdtehnoloģijām? Un kāpēc pat vieglā hibrīda sistēma būtiski uzlabo degvielas ekonomiju, kas ģimenes auto segmentā ir ļoti svarīgs aspekts?

Aizvien retāk auto ražotāji piedāvā jaunus modeļus, kas būtu darbināmi tikai ar benzīnu vai dīzeli. Hibrīda tehnoloģijas transportlīdzekļu industrijā kļūst arvien nozīmīgākas, un to priekšrocības novērtē gan privāto automobiļu īpašnieki, gan autoparku vadītāji visā pasaulē. Ir vairāki ieguvumi no hibrīda piedziņas automobiļiem – videi saudzīgāka mobilitāte, zemāks degvielas patēriņš, papildu jauda no elektromotora un patīkamāka braukšana.