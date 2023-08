Viena no interesantākajām tehnoloģijām, kuru "VZ5" aizguvis no "RS3" ir vilkmes sadales sistēma. Pateicoties tai, "Cupra Formentor VZ5" spēj katram no riteņiem novadīt atšķirīgu vilkmi, tādējādi uzlabojot vadāmību līkumos un saķeri sliktos laika apstākļos. Savukārt, ja gribas kārtīgi izpriecāties, jāaktivizē drifta režīms – tajā lielākā daļa no 480 Nm griezes momenta tiks novadīta aizmugurējai asij. Turklāt drifta režīmā automātiski tiek atslēgta auto stabilitātes elektroniskā kontrole jeb ESC.