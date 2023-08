Salonā milzīgais "MBUX Hyperscreen" ekrāns, izmantojot adaptīvo programmatūru, sniedz personalizētus ieteikumus daudzām informācijas un izklaides, komforta un transportlīdzekļa funkcijām. Šis 141 centimetru platais displejs patiesībā ir veidots no trim ekrāniem, kuri nemanot saplūst viens ar otru, un pāri tiem ir īpašs stikla pārklājums, kas to pasargā no skrāpējumiem.

Atkarībā no versijas šī auto jauda ir no 215 līdz pat 300 kW (292 līdz 408 ZS). "EQE SUV" pieejams gan ar visu riteņu piedziņu, gan kā klasiskās piedziņas auto, bet griezes momenta dati ir vēl iespaidīgāki – no 565 līdz 858 ņūtonmetriem. Un, ja ar to vēl joprojām ir par maz, var izvēlēties "AMG" versiju – tās 505 kW (687 ZS) jaudīgais motors nodrošina paātrinājumu līdz 100 km/h 3,5 sekundēs, bet maksimālo ātrumu – 240 km/h.