42% autovadītāju atzīst, ka neatjauno savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem – 14% neuzskata, ka viņiem nepieciešams atjaunot zināšanas, bet 28% neatjauno, lai gan apzinās, ka tas būtu nepieciešams, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati. Salīdzinot ar pētījuma rezultātiem pērn, iespējams secināt, ka to autovadītāju skaits, kuri neatjauno zināšanas, ir pieaudzis – pērn šādu atbildi sniedza 34% autovadītāju.

Par 4% samazinājies to autovadītāju skaits, kuri seko līdzi CSDD jaunumiem par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, bet par 2% pieaudzis autobraucēju skaits, kuri izmanto dažādus tiešsaistes testus un citus bezmaksas risinājumus. Nedaudz samazinājies to autovadītāju skaits, kuri apmeklē braukšanas nodarbības kādā no autoskolām: pērn šādu atbildi sniedza 3% respondentu, šogad – 2%.

Autovadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem (20%) un no 30 līdz 39 gadiem (21%) visbiežāk norāda, ka viņiem nav nepieciešams atjaunot zināšanas, bet autovadītāji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem (39%) visbiežāk atzīst, ka neatjauno savas zināšanas, lai gan apzinās, ka tas būtu nepieciešams. Dažādus tiešsaistes testus un citus bezmaksas risinājumus biežāk izmanto autovadītāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (30%), bet CSDD jaunumiem par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos biežāk seko līdzi šoferi vecumā no 60 līdz 74 gadiem (54%).