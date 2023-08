Neskatoties uz to, ka, braucot ar velosipēdu, ķiveres lietošana bērniem vecumā līdz 12 gadiem ir obligāta, 48% vecāku ar bērniem vecumā līdz 14 gadiem ir pieļāvuši, ka viņu atvases brauc ar velosipēdu un neizmanto ķiveri, liecina CSDD aptauja.

Tajā pašā laikā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dati rāda, ka bērnu skaits, kuri atzinuši, ka trauma gūta, krītot no velosipēda, šajā gadā ir audzis par aptuveni 25%.

"Mūsu dati rāda, ka šogad no janvāra līdz jūnijam 585 bērni ir bijuši iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos kā velosipēdisti. Un 70% bērnu, kuri pārvietojas ar velosipēdu, ķiveri nelieto. Raugoties uz datiem, jāsecina, ka šis drošības paradums nav nostiprinājies pieaugušo, tostarp vecāku vidū, un netiek mācīts bērniem. Šajā ziņā jāatceras, ka iespēju nokrist no velosipēda vai balansa riteņa, gūstot traumas, neietekmē tikai satiksmes intensitāte vai ceļa seguma kvalitāte, tā var būt mirkļa neuzmanība, gājēju vai citu velobraucēju pēkšņa apstāšanās vai virziena maiņa arī dodoties pavisam īsā braucienā. Tāpēc ķiveres lietošanai ir jābūt daļai no velobraukšanas kultūras gan pieaugušo, gan bērnu vidū, lai kritiena vai sadursmes gadījumā gūtās traumas nebūtu smagas ar ilgstošu atveseļošanos," uzsver Aivars Aksenoks, CSDD valdes priekšsēdētājs.