Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā agresorvalsts politiķiem un oligarhiem rietumvalstis ir noteikušas ekonomiskās sankcijas, kas skārušas arī Vladimira Putina rūpīgi slēptās greznās luksusa jahtas. Ap tām grozās liela nauda, tādēļ neskatoties uz asiņaino karu, apiet ar tām saistītās sankcijas palīdz ne tikai Putinam viens no tuvākajiem oligarhiem Arkādijs Rotenbergs , bet arī uzņēmums Igaunijā, atklāj šobrīd ieslodzītā opozicionāra Alekseja Navaļnija kolēģi savā jaunākajā pētījumā.

"Graceful" jahtu vēl dažas nedēļas līdz Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā paspēja izvest no Vācijas ostas, kur tā atradās remontā. Kā norāda pētījuma autori, kuru rīcībā nonāca e-pastu sarakstes arhīvs ar jahtu apkalpojošo uzņēmumu, "Graceful" no ostas tika savākta ārkārtas gadījumā, jo saskaņotā remonta tāme paredzēja vēl gadu ilgu darbu. Jahtu pārdzina uz Kaļiņingradu, pēc kā tā ceļu uz kādu no citām Krievijas ostām turpināja, "Graceful" nosaukumu aizkrāsojot ar "Kosatka".