Ceturtdien, 7. septembrī, Salacgrīvā pirms Salacas tilta ir uzstādīti viedie luksofori ar radara (klātbūtnes) sensoru. To galvenais mērķis ir mazināt sastrēgumu un izlīdzināt satiksmes plūsmu.

Tilts pār Salacas upi Salacgrīvā jau gadiem ilgi nav renovēts, un transportlīdzekļi to šobrīd var šķērsot tikai vienā virzienā vienlaikus, lai izvairītos no novecojušās konstrukcijas pārslodzes.

Igaunijas Satiksmes departaments lūdzis Latvijas kolēģiem sniegt vairāk informācijas par "Via Baltica" maršrutā esošā Salacas tilta Salacgrīvā tehnisko stāvokli, ņemot vērā, ka pie tilta veidojas sastrēgumi. Piemēram, vienā no augusta nedēļas nogalēm izveidojās sešus kilometrus gara automašīnu rinda, kas gaidīja, lai šķērsotu Salacgrīvas tiltu, kad tūkstošiem cilvēku no Latvijas un Lietuvas devās uz dziedātāja "The Weeknd" koncertu Tallinā.