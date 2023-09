"Hyundai Ioniq 6" ir auto, kurš noteikti piesaistīs garāmgājēju skatus. Raugoties uz to no sāniem, ir skaidrs, ka, strādājot pie šī modeļa, dizaineru galvenais uzdevums bija radīt auto ar pēc iespējas zemāku gaisa pretestības koeficientu. Turklāt tehnoloģiski šis ir viens no spēcīgākajiem šī testa dalībniekiem, jo kā konstrukcijā izmantots 800 voltu akumulatoru bloks (nevis 400V, kā pārējiem), kam pateicoties šis auto spēj nodrošināt ļoti iespaidīgu uzlādes ātrumu. Lai atjaunotu enerģijas krājumus no 10 līdz 80%, būs nepieciešamas mazāk nekā 18 minūtes (protams, lai sasniegtu šādu rezultātu, būs vajadzīgs arī attiecīgs lādētājs). Maksimālā sniedzamība ar vienu uzlādi, ko sola šī auto ražotāji, ir 614 km. Attiecīgi arī cena – no 60 tūkstošiem eiro.