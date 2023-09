Katram piektajam lietotajam auto Latvijā ir sagrozīts odometra rādījums, kas nozīmē, ka tie ir mazāk vērtīgi, nekā norādīts sludinājumos. Taču, ja automašīna ir ievesta no ārzemēm, iespējamība, ka tās nobraukuma dati būs viltoti, krasi paaugstinās. Pārrobežu darījumus ir grūtāk izsekot, tādēļ krāpnieki šo iespēju izmanto, lai izvairītos no soda.

21,8% no Latvijas ceļu satiksmē izmantotajām automašīnām, kuras pārbaudīja "carVertical", ir viltots nobraukums, kas ir sliktākais rādījums no visām izpētītajām valstīm.

Importētas automašīnas, it īpaši no tādām valstīm kā Vācijas, bieži tiek uzskatītas kā kvalitatīvākas, tādēļ pircēji var pārlieku daudz uzticēties lietotu auto pārdevējiem.

"Starptautiskā līmenī ir ļoti grūti kontrolēt lietotu automašīnu kvalitāti, ņemot vērā, ka katrai valstij ir citādāka likumdošana attiecībā uz odometra rādījuma krāpniecību. Tā kā valstis nedalās informācijā par automašīnām, tikko auto tiek eksportēts, tā vēsture sākas no nulles. Tieši šajā brīdī tiek grozīti odometra dati, kas dubulto risku iegūt auto ar sagrozītu nobraukumu, nekā iegādājoties spēkratu vietējā tirgū," skaidro Mats Buzelis, uzņēmuma "carVertical" auto nozares eksperts.

Balstoties uz pētījuma datiem, būtiski atšķiras automašīnu īpatsvars, kas iegādātas vietējā tirgū un ievestas no ārzemēm. Tikai 23,7% no Latvijas transportlīdzekļiem visu mūžu "pavadījuši" mītnes valstī. Savukārt 76,3% no valstī izmantotajām automašīnām ir importētas.