Lai veicinātu drošu ceļu satiksmi pilsētvidē un aktualizētu drošības jautājumus mikromobilitātes rīku lietotāju vidū, ceturtdien, 21. septembrī Rīgas centrā ķiveru parādē pulcējās liels skaits ceļu satiksmes dalībnieku, un varēja apskatīt arī cietušu velo ķiveru izstādi.

Zināms, ka ķivere efektīvi absorbē triecienu, tā var novērst smagas galvas traumas vai pat dzīvībai bīstamus ievainojumus gadījumos, kad cilvēks nokrīt vai tiek iesaistīts avārijā. Lai parādītu cilvēkiem ķiveres nozīmi kritiena brīdī, parādes laikā notika ķiveru izstādes "Parādi savu varoni!" atklāšana. Tajā apskatāmas reālu cilvēku ķiveres, kas izglābušas viņus no potenciāli smagām traumām satiksmes negadījumā ar velosipēdu vai mikromobilitātes rīku. Ķiveru izstāde apskatāma t/c "Origo" no 25. septembra līdz 8. oktobrim.

"Baucot ar velosipēdu, līdz šī gada jūlija beigām 447 bērni, kas nonākuši BKUS, atzinuši, ka trauma gūta, krītot no velosipēda un 58 bērni, atzinuši, ka trauma gūta, krītot no elektroskrejriteņa un 28 bērni, krītot no motorollera.Tieši pēdējos gados bērni vairāk pārvietojas ar dažādiem mikromobilitātes rīkiem, kas agrāk nebija pieejami, kā arī brauc ar tiem divatā, kaut tas nav paredzēts. Pagājušajā gadā visvairāk traumu, krītot no ekeltroskrejriteņiem BKUS pacientiem bija augustā - 23. Šogad augustā traumu, kas saistītas ar kritieniem no elektroskrejriteņiem, bija maz ceram, ka tas ir vairāku informatīvo kampaņu rezultātā, kurās piedalāmies arī mēs," parāde stāstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsārsts Basels Jakubs Vahbe.