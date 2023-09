"Renault" lepojas ar izciliem kopējiem rezultātiem – tam ir piektā vieta Latvijā jaunu pasažieru automobiļu un furgonu pārdošanas apjoma ziņā – no 2023. gada janvāra līdz augustam reģistrēti 670 automobiļi, un līdz ar to "Renault" aptver 4,4 % tirgus daļu.

"Arkana" ir populārākā "Renault" pasažieru automobiļu klāstā, īpašu piekrišanu izpelnoties no privātiem klientiem, kuri veido vairāk nekā pusi no šī modeļa pircējiem. Visbiežāk klienti izvēlas "Techno E-Tech" hibrīda versiju ar 145 ZS. "Renault Arkana" no gada sākuma līdz augusta beigām ir sasniedzis 83 C-SUV segmentā reģistrētu automobiļu apjomu. Turklāt "Arkana" hibrīda versijas pārdošanas apjoms no jūlija līdz augustam ir divkāršojies.