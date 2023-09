Mūsdienās visās mašīnās, protams, ir ekrāni. Vienā tiek rādīta navigācija, informācija par mūziku un automašīnas dati, bet otrā – braukšanas ātrums, motora apgriezieni, akumulatora uzlādes līmenis, degvielas daudzums un patēriņš, temperatūra, braukšanas režīms un daudz kas cits. Tas viss mazāk pieredzējušam vai gadiem bagātam vadītājam var novērst uzmanību no galvenā – no ceļa. Tomēr ir tehnoloģija, kas ļauj aizmirst spožos ekrānus, – tā ir projekcija uz vējstikla.

Viņš nav kategoriski pret ekrāniem – auto pasaule ir iegājusi jaunā attīstības fāzē, un mēs uz to pārejam tāpat, kā no pogu telefoniem pārgājām uz viedtālruņiem. Tomēr pieņemt šīs jaunās lietas var nebūt viegli – no vienas puses, tehnoloģijas palīdz, bet, no otras, var arī traucēt.