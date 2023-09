Atšķirība, ko sajutīs ceļa lietotāji – ieklātā vienkārtas asfalta kārta, salīdzinot ar divkārtu virsmas apstrādi, ir komfortablāka braukšanai, jo virsma ir līdzenāka un no tās neatdalās šķembas. Speciālisti plāno turpmāko divu trīs gadu laikā divas reizes gadā veikt tehniskos mērījumus un virsmas vizuālu apsekošanu, lai varētu secināt, vai risinājums atbilst iecerei.

1995. gadā uzbūvētā tilta balsti saglabāti un uzbūvēta jauna tēraudbetona siju konstrukcija. Jaunā virsbūve tika pielāgota esošo balstu nestspējai – tēraudbetona siju tilts ir daudz vieglāks nekā monolīts dzelzsbetona tilts, līdz ar to ir daudz mazākas slodzes uz pamatiem.

Šovasar uz vietējā autoceļa Dukuri–Rāmnieki (V330) Kreisā krasta posmā no Niniera ezera līdz pagriezienam uz Pušklaipiem (1,88.–3,75. km) ieklāts vienkārtas asfalta seguma izmēģinājuma posms. Jauno tehnoloģiju LVC Autoceļu kompetences centra speciālistiem būs iespēja vērtēt salīdzinājumā ar divkārtu virsmas apstrādi identiskos apstākļos Gaujas labajā krastā, kur 1,4 km posmā otrpus tiltam šovasar ieklāta divkārtu virsmas apstrāde.

LVC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis: "LVC gan secīgi realizē projektus, kas iezīmēti divās valsts ceļu attīstības stratēģijās, gan rūpējās par tiltu drošību. Valsts tiltu programmā katru gadu tiek atjaunoti vai pārbūvēti līdz pat 20 tiltiem, kas ir būtisks priekšnosacījums ne tikai mobilitātei, bet arī drošībai. Šis ir būtisks objekts valsts ceļu tīklā, ceļš savieno Gaujas abus krastus, Valmieras un Cēsu novadus. Esmu pārliecināts, ka šis būs viens no posmiem, ko cēsinieki izmantos ikdienā, pārvietojoties Vaidavas un Valmieras virzienā."

LVC Pētniecības vadības un attīstības daļas projektu vadītājs Jānis Baumanis, skaidrojot atšķirību starp abām tehnoloģijām, uzsvēra, ka posmos, kur ieklāta divkārtu virsmas apstrāde, novērotie defekti lielākoties ir saistīti ar ceļa segas pārmitrināšanos, īpaši pavasara atkušņu laikā. Atjaunojot grants ceļu ar divkārtu virsmas apstrādi, vispirms tiek ieklāta pastiprinošā grants vai šķembu maisījuma kārta. Izmēģinājuma tehnoloģijas būtība ir, ka šķembu maisījuma kārta ir aizstāta ar frakcionētu šķembu kārtu, kas nav blīva, bet ar pārtrauktu struktūru, tādēļ pa to ir ierobežota ūdens un mitruma kustība. Šī kārta aizsargā seguma virskārtu no ūdens, kas ceļas uz augšu no seguma pamata, kā arī tā pati ir mazāk jutīga pret mitruma ietekmi un tāpēc labāk saglabā nestspēju.