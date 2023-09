Stingri izmešu ierobežojumi, no vienas puses, un augošs pieprasījums pēc ilgtspējīgām mašīnām – no otras. Šāds spēcīgs dubultspiediens liek ražotājiem pārvērtēt pilnīgi visu – dizainu, konstrukciju, materiālus, ražošanas un pārvaldības procesus. Daļa kompāniju iet līdzīgu ceļu, tomēr ir ražotāji, kas savus stratēģiskos virzienus ar nākotnes pieprasījuma tendencēm saskaņo unikālā veidā.

Teju visi ražotāji ir vienisprātis par vienu lietu: taisnākais ceļš uz oglekļa dioksīda un citu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu ir transporta elektrifikācija. Izvēle pāriet uz elektrisko piedziņu ir īpaši aktuāla Eiropas ražotājiem, jo par ierobežojumu neievērošanu tiem draud bargas sankcijas. Jauno modeļu vidējie CO2 izmeši nedrīkst pārsniegt 95 gramus uz kilometru – ja to neievēro, jāmaksā ievērojama soda nauda. Pēdējos gados tas ir noteicis būtiskas pārmaiņas dzinēju klāstā un pasteidzinājis piedziņas elektrifikāciju.

Šī tendence atspoguļojas arī attiecīgi pielāgotajās uzņēmumu stratēģijās. Piemēram, Dienvidkorejas kompānija "Kia" pērn paziņoja par mērķi no tradicionāla auto ražotāja kļūt par ilgtspējīgas mobilitātes risinājumu piedāvātāju. Uzņēmums vēlas, lai līdz 2030. gadam tā ikgadējais pārdošanas apjoms būtu 4 miljoni, no kuriem 1,2 miljoni jāveido simtprocentīgi elektriskiem auto. Lai to sasniegtu, "Kia" paplašinās modeļu klāstu un līdz 2027. gadam tajā iekļaus 14 elektromobiļus.