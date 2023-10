Lai samazinātu ražošanas izmaksas, mašīnbūve plaši ieviesusi platformu, tehnoloģiju un komponentu koplietošanu. Tomēr dārgie "premium" zīmoli nelabprāt dalās ar saviem risinājumiem, pat ja runa ir par viena koncerna uzņēmumiem. Jā, "Mercedes-Benz", BMW un "Audi" dzinēji, transmisija un tehnoloģijas var parādīties pat konkurentu mašīnās, taču izredzes tos ieraudzīt vidējā vai ekonomiskajā klasē ir ļoti mazas. Tiesa, gadās pa izņēmumam – piemēram, "Audi RS" sportiskumu var izbaudīt arī par kabatai draudzīgu cenu.

Pirms pāris gadiem šis motors parādījās arī jaudīgākajā "Cupra Formentor" versijā "VZ5". Spāņu ražotājs to izlaida ierobežotā 7000 eksemplāru sērijā. Savukārt "parastajam" "Formentor VZ" ir tāds pats 2 litru 310 ZS dzinējs kā "Audi S3". Tas nozīmē, ka spāņu krosovers ar visu riteņu piedziņu dinamikas ziņā neatpaliek no sava "premium" klases donora un 100 km/h spēj sasniegt mazāk nekā 5 sekundēs.

"Jā, dažas lietas šai modelī ir aizgūtas no "Audi", bet daudzus potenciālos pircējus tas tikai iepriecinās. Galu galā vācu marka ir tipisks "premium" zīmols, bet ar tādu pašu jaudu ir daudz dārgāka," salīdzina "TV Auto ziņu" vadītājs Normunds Avotiņš.

"Cupra Formentor VZ" versijai ar 310 ZS motoru un pilnpiedziņu cena Latvijā sākas no 40 400 eiro. Par šo summu iespējams iegādāties priekšpiedziņas "Audi A3" ar 1,5 litru TFSI 150 ZS dzinēju un "S-line" pakotni. Savukārt "Audi RS3" cena sākas no 63 500 eiro, bet, ja izvēlas keramikās bremzes, sporta sēdekļus un citus īpašus elementus, cena var viegli pakāpties līdz 75 tūkstošiem. "S3" modeli Latvijā gan vairs nevar iegādāties, taču tam raksturīgo dinamiku piedāvā arī karstais krosovers no Spānijas.