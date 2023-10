Ar mērķi informēt iedzīvotājus par ūdeņradi kā nākotnes enerģijas nesēju, Latvijā Latvijas Ūdeņraža asociācijas koorinētās inicatīvas "JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow" ietvaros no 18. septembra līdz 29. septembrim Rīgā, Jelgavā un Valmierā notika ar ūdeņradi darbināmā autobusa testi.

"Mūsu mērķis projekta ietvaros ir Austrumeiropā mazināt kūtrumu un veicināt izpratni par inovācijām. Starptautiskais forums bija vērtīga pieredzes apmaiņa, iespēja gūt zināšanas par to, kā var iegūt finansējumu, kas to var izdarīt un kā to tehnoloģiski nodrošināt, bet galvenais, tā bija iespēja vietējiem speciālistiem satikties ar ārvalstu partneriem un dibināt jaunas partnerības. Vēlamies parādīt, ka mēs arī varam, tāpēc ir vajadzīga izpratne valsts, atbildīgo ministriju līmenī, atbildīgu lēmumu pieņemšana un īstie partneri," pārliecību pauž Latvijas Ūdeņraža asociācijas valdes loceklis un "Hydrogen Europe" izpilddirektora padomnieks Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs Aivars Starikovs.

AS "Latvenergo" ir viens no foruma atbalstītājiem un ir gatavi spert nozīmīgus soļus ūdeņraža ražošanas veicināšanai. "Ūdeņradis ir enerģijas nesējs, kas savieno ķīmisko enerģiju un elektroenerģiju, izmantojot tehnoloģijas, kuras pieejamas jau šodien. AS "Latvenergo" ir sagatavoti divi pilotprojekti ūdeņraža ražošanas attīstībai, izmantojot atjaunīgos resursus – saules un vēja enerģiju. Pirmā uzdevums ir izzināt ūdeņraža tehnoloģiju iespējas, savukārt otrā – attīstīt ūdeņraža tehnoloģijas uzņēmumā, veidojot industriālu procesu, kas apkalpotu arī ārējos klientus," norāda AS "Latvenergo" pētniecības un inovāciju funkcijas projektu vadītājs Pēteris Lesničenoks.