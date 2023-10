Kā zināms, ilgstošs troksnis nogurdina. To zina arī autoražotāji, tāpēc dara visu, lai panāktu, ka spēkrata salonā ir pēc iespējas klusāk. Daudzas desmitgades šim nolūkam tika izmantoti dažādi izolācijas materiāli. Tie ir efektīvi, taču būtiski palielina mašīnas svaru. Meklējot optimālu risinājumu, uzņēmumi ir ķērušies pie trokšņu slāpēšanas tehnoloģijām, kas efektīvi tiek lietotas augstas klases audio austiņās.

Komforts prasa upurus

Viens no variantiem, kas kļūst aizvien populārāks, ir aktīvās trokšņu slāpēšanas tehnoloģija, kas daudziem ir labi pazīstama no augstas klases audio austiņām. "Lexus", "Infinity" un vairāki amerikāņu "premium" auto ražotāji, piemēram, "Lincoln" un "Cadillac", ar to slāpē dzinēja troksni. Savukārt "Hyundai" sadarbībā ar amerikāņu uzņēmumu "Analog Devices Inc." ir izstrādājis vēl modernāku sistēmu, kas spēj izolēt ne tikai motora, bet arī ceļa seguma troksni.