Ja būtu iespēja iegādāties pilnīgi jaunu automašīnu, 47% Latvijas iedzīvotāju vislielāko uzmanību pievērstu tam, lai auto atbilst ģimenes vajadzībām, liecina " Citadele Leasing" veiktā iedzīvotāju aptauja. Savukārt tikai 2% aptaujas dalībnieku kā svarīgāko aspektu min to, lai auto būtu videi saudzīgs.

Degvielas patēriņa efektivitāte un transportlīdzekļa veids ir otrs visbiežāk minētais kritērijs jauna auto izvēlē, taču iedzīvotāji to min teju trīskārt retāk jeb 16% gadījumu.

Degvielas patēriņa efektivitāti kā sev svarīgu argumentu sievietes izceļ gandrīz divkārt biežāk nekā vīrieši, un dati rāda, ka šis aspekts ir būtiskāks arī tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Latgalē. Tikmēr automašīnas virsbūves tips (sedans, universāls, hečbeks u.tml.) kā svarīgs faktors vairāk pieminēts no vīriešu puses.

"Aptaujas rezultāti precīzi atspoguļojas arī realitātē. Likumsakarīgi, ka cilvēki vispirms domā par savām un ģimenes vajadzībām un meklē ērtu, savam dzīvesveidam pielāgotu transportlīdzekli. Līdzīgi kā citās valstīs, arī pie mums SUV automašīnas turpina iekarot arvien lielāku tirgus daļu jauno automašīnu pārdošanā. Redzam tendenci, ka benzīna automobiļu īpatsvars turpina saglabāt augstāko pozīciju tirgū, kas daļēji skaidrojams ar to, ka hibrīdautomašīnas pamatā tiek pārdotas ar benzīna dzinējiem," komentē Ģirts Glāzers, "Citadele Leasing" valdes priekšsēdētājs.

"Neskatoties uz to, ka pēdējo divu gadu laikā elektroauto nozare piedzīvo strauju izaugsmi, un šā gada pirmajos deviņos mēnešos 8,2% no reģistrētajiem jaunajiem auto ir elektroauto, tikai 2% aptaujas dalībnieku kā svarīgāko aspektu min to, lai auto būtu videi saudzīgs," norāda "Citadele Leasing" pārstāvis.