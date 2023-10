"Rīgas meži" aicina ievērot desmit drošas un ētiskas braukšanas principus – "Enduro" moto taku lietošanas noteikumus: takas braucējiem ir jābūt atbilstošas kategorijas vadītāja tiesībām un tehnikai jābūt reģistrētai; jābrauc tikai pa uz kokiem atzīmēto "Enduro" takas maršrutu. Jāseko līdzi savai atrašanās vietai, lai problēmu gadījumā var par to ziņot. Braucot pa maršrutā esošajiem meža ceļiem, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Jānovāc no takas šķēršļi, kas potenciāli apdraud citu braucēju drošību. Jāievēro pārējo braucēju intereses un jāizpalīdz, ja nepieciešams. Jābrauc prātīgi un spēkrata jauda jāizmanto apdomīgi. Jārūpējas par tīrību un kārtību; jāievēro princips "ko mežā ienes, to no meža iznes!" Jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Laikā, kad izsludināti augstākā līmeņa ugunsbīstamības brīdinājumi, "Enduro" taku izmantot aizliegts! Jāciena mežs un tie, kas tajā dzīvo, strādā vai atpūšas!