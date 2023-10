No 16. līdz 31. oktobrim atkritumu apsaimniekotājs "CleanR" un ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums "Zaļā josta" īpašā akcijā aicina Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus bez maksas nodot nolietotās vieglo automobiļu riepas.

Automobiļu riepas bez diskiem un citiem aksesuāriem varēs nodot kādā no "CleanR" šķirošanas laukumiem Rīgā, Vietalvas ielā 5 vai Spilves ielā 8e, Stopiņos šķirošanas laukumā "Nomales", Brīvnieku ielā 11, un Garkalnē, Vidzemes šosejā 1d, Zaķumuižā, šķirošanas laukumā "Tauri" un Vangažos – Gaujas ielā 6.

Savukārt Ķekavā, pateicoties pašvaldības atbalstam, četras nolietotās vieglā automobiļa riepas "Gurnicās" varēs nodot no 30. oktobra līdz pat 25. novembrim.

"Šī ir iespēja auto īpašniekiem atbrīvoties no nolietotām un nevajadzīgām riepām bez maksas un likumīgi, turklāt pie licencēta atkritumu apsaimniekotāja, kas ir papildu garants tam, ka materiāls tiks atbilstoši pārstrādāts. Automobiļa riepas ir videi kaitīgi atkritumi, tās nedrīkst atstāt nedz pie sadzīves atkritumu konteineriem, nedz dabā, kur tās sadalīsies ilgāk nekā 100 gadus un izdalīs apkārtējai videi kaitīgas vielas. Ja vēlamies rīkoties atbildīgi, tad, nododot riepas jebkur citur, ir vērts pārliecināties, vai attiecīgajam uzņēmumam ir tiesības apsaimniekot šo videi kaitīgo materiālu," skaidroja "CleanR" Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.

"Zaļās jostas" vides eksperte Aija Caune atgādina, ka automobiļa riepu izgatavošanā pamatā izmanto naftas produktus, tekstilu un metālu. Šīs sastāvdaļas var pārstrādāt otrreizējās izejvielās, iegūstot vērtīgus resursus jaunu produktu ražošanai, piemēram, gumijas granulas.

"Savukārt, ja riepas gadiem atrodas zem klajas debess vai kaut kur šķūnī, tad materiāls laika gaitā noveco, kļūst trauslāks, sastāvā esošie naftas produkti izgaro un riepas kļūt nederīgas pārstrādei. Pēc tam vienīgais veids, kā no tām atbrīvoties, ir reģenerācija, proti, sadedzinot speciālās iekārtās," sacīja Caune.

Kādam nolietotas riepas ir atkritums, bet citam – resurss, tāpēc "CleanR" un "Zaļā josta" aicina no tām atbrīvoties iespējami ātrāk. "Vedot riepas uz kādu no minētajiem šķirošanas laukumiem, lūdzam pārliecināties, lai tajās nav palicis nekas lieks, piemēram, melnzeme, betons vai kas tamlīdzīgs. Tas varētu būt gadījumos, kad tās ir izmantotas citiem mērķiem kā braukšanai," piebilda Rumpane.

Laukums Vietalvas ielā 5 būs atvērts pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, ceturtdienās – no 10.00 līdz 19.00, kā arī sestdienās no 10.00 līdz 17.00.

Laukums Spilves ielā 8e strādās otrdienās no plkst.12.00 līdz 19.00, trešdienās no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās no 10.00 līdz 19.00, kā arī sestdienās no 10.00 līdz 17.00.

Laukums "Nomalēs", Brīvnieku ielā 11, Stopiņos, būs atvērts pirmdienās no plkst.15.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, piektdienās – no plkst.12.00 līdz 16.00, kā arī sestdienās no 9.00 līdz 13.00.

Laukums Garkalnē, Vidzemes šosejā 1d, un Vangažos, Gaujas ielā 6, darbosies katru dienu no plkst.9.00 līdz 19.00.

Savukārt šķirošanas laukums "Tauri", Zaķumuižā, būs atvērts otrdienās no plkst.12.00 līdz 17.00, trešdienās – no 15.00 līdz 19.00, ceturtdienās un sestdienās – no 10.00 līdz 17.00.

Laukums "Gurnicās", Ķekavā, ir atvērts otrdienās un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 13.00; trešdienās no plkst.15.00 līdz 19.00; piektdienās no plkst.13.00 līdz 17.00; sestdienās no plkst.11.00 līdz 15.00.

Papildu informācijai par akciju vai jautājumu gadījumā interesenti var sazināties ar "CleanR", zvanot uz tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv.

