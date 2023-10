Katrā no mums dzīvo jaunatklājēja gars – piedzīvot ko neredzētu, apceļot pasauli, būt tuvāk dabai, pavadīt nakti vietā, kur nav viesnīcu vai kempingu, taču vienlaikus saglabājot kaut kripatiņu no ikdienā ierastā komforta. Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums " Tavs Auto TV " aplūko septiņvietīgo " Dacia " modeli, kas pavisam nesenā pagātnē ir ticis pie jauna aprīkojuma līmeņa "Extreme".

Kāds sakars "Dacia Jogger" ar "pasaules apceļošanu"? Lai gan tam ir tikai priekšējā riteņu piedziņa, tā klīrenss ir gluži vai apvidnieka cienīgs – veseli 20 cm. Līdz ar to, vadot šo auto, nebūs jāuztraucas par bedrēm, no sniega netīrītām ielām vai izbraucieniem vieglos apvidus apstākļos, dodoties atpūtā tālāk no pilsētas burzmas. Principā šis varētu būt gana labs auto aktīva dzīvesveida piekritējiem – vietas te ir gana gan pašam, gan nepieciešamajam ekipējumam.