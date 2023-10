Izstādē "Pielaiko savu auto" apskatei un izmēģinājuma braucieniem šoreiz bija pieejami 16 jaunie automobiļi – daļa no tiem titula "Latvijas Gada auto 2024" pretendenti. Neskatoties uz lietu rīta pusē un mainīgajiem laikapstākļiem dienas garumā, izmēģinājuma braucieniem pieejamie laiki diezgan ātri tika rezervēti un daudzi klātesošie bija speciāli ieradušies, lai izbrauktu un salīdzinātu pieejamos automobiļus.

Plašs un izmēģinājumiem pieprasīts bija elektrisko automobiļu klāsts – "Audi Q8 e-tron", "Hyundai Ioniq 6", "Škoda Enyaq Coupe iV", "Tesla Model 3" un "Model Y", kā arī "Volkswagen ID.Buzz". Elektriski bija arī apskatei pieejamie kravas automobiļi: komunālais ielu tīrīšanas automobilis "Foton" no Ķīnas, kas ar vienu uzlādi spēj darboties 8 stundas ar pilnu jaudu. Savukārt Eiropā ražotais mazizmēra kravas furgons "SEVIC v500e", kas īpaši piemērots loģistikai pilsētās.

Lielu apmeklētāju interesi raisīja arī automobiļi no Ķīnas, kas Latvijā ir pirmo reizi. Tie ir krosovers "Baic X55 II" un pilnpiedziņas pikaps "JAC T8". Salīdzinājumam bija pieejams vēl viens pikaps no Āzijas, korejiešu "SsangYong Musso Grand". Un ne mazāka interese bija arī par pārējiem automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem – "Alfa Romeo Tonale", "Dacia Jogger Extreme", "Nissan X-Trail" hibrīdu, "Peugeot 408", kā arī "Volkswagen" modeļem "T-Cross" un "Tiguan".

Ar iespaidiem par pasākumu "Pielaiko savu auto" dalās Ainars Kontants, "Moller Auto Krasta" tirdzniecības vadītājs: "Domāju, ka šajā pasākumā ikviens no apmeklētājiem varēja atrast sev interesējošu aktivitāti. Ļoti liels prieks par to, ka ar katru gadu klientu interese par elektriskajiem spēkratiem aug un šoreiz to pierādīja elektriskais "VW ID.Buzz", ap kuru nepārtraukti pulcējās kāds ziņkārīgais."