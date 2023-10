Elektromobilitāte šobrīd piedzīvo strauju izaugsmi. Četru gadu laikā " Elektrum Drive" uzlādes tīkla kapacitāte ir pieaugusi no 7 līdz vairāk nekā 200 pieslēgvietām šogad, un zīmola pakalpojumi ir pieejami visā Baltijā.

TEN-T jeb Eiropas transporta tīkls ir Eiropas Savienības dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls, kura mērķis ir izveidot transporta infrastruktūru, kas tādējādi stiprinātu vienoto tirgu, nodrošinātu preču un cilvēku netraucētu plūsmu, kā arī veicinātu ES konkurētspēju. Projekts ir daļa no "Elektrum Drive" Baltijas uzlādes tīkla attīstības plāna, kura ietvaros līdz 2026. gadam publiskai uzlādei būs pieejami jau 1200 uzlādes punkti, un līdz 2030. gadam – 3000.

"Elektrum Drive" mērķis ir ne tikai palīdzēt uzturēt Latvijas kā Baltijā vadošās elektroauto uzlādes vietu līderes godu, bet vēl vairāk paplašināt infrastruktūru visās trijās Baltijas valstīs un varbūt vēl tālāk aiz robežām ar kopējo uzlādes punktu skaitu 1200 - 1500 līdz 2026. gadam un līdz 3000 līdz 2030. gadam. Tostarp ES nozīmīgais TEN-T ceļu tīkls ir viens no galvenajiem atzariem, kas ietver 100 % zaļās enerģijas izmantošanu. Tādējādi arī koncerns virzās uz vienu no saviem mērķiem – sniegt ievērojamu ieguldījumu uzņēmuma, valsts un Eiropas ilgtspējā, ik gadu novēršot simtiem CO2 tonnu nonākšanu vidē. Veicinot Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu, projektā tiks izmantota tikai zaļā enerģija, un tās izcelsmi apliecinās zaļās enerģijas sertifikāts.

No iekšdedzes uz elektroauto

Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors: "Pārmaiņas sabiedrībā nekad nenotiek ātri, it īpaši jomās, kas paredz ierasto paradumu maiņu, kāda ir arī pārsēšanās no iekšdedzes uz elektroauto. Parasti šajā procesā ir vairāki soļi, agrīnie ieviesēji, kam seko tie, kas ir gatavi pārmaiņām, un tikai tad seko pārējie, kas vēlas sekot citiem."